"Queremos um apuramento só com vitórias, seria engraçado e inédito"

Redação com Lusa

Declarações de Hugo Silva, selecionador nacional de voleibol feminino, após o Portugal-Ilhas Faroé (3-0), jogo do Grupo B da Silver League, em que o conjunto das Quinas garantiu o apuramento para a final four da prova.

Análise: "Respeitámo-nos e respeitámos o adversário. Poderíamos perfeitamente ter dado mais tempo a outras jogadoras para rodar, mas seria faltar ao respeito ao nosso trabalho e o que se tem de fazer a este nível, em que têm de jogar as melhores. O adversário tentou fazer o melhor possível.

Final four: "Conseguimos o objetivo principal, o de chegar à final [a quatro]. Queremos fazer tudo para chegar ao primeiro lugar do grupo e conseguir um apuramento só com vitórias, coisa que seria engraçada e inédita".

​​​​​​​Qual é a sua prioridade neste momento? "Acima de tudo, é importante estabilizar o grupo. É importante que quatro ou cinco [atletas] não desapareçam de um ano para o outro. É um problema do voleibol feminino: não se cristalizar um grupo ao longo de meia dúzia de anos. Saíram jogadoras que jogaram muito no ano passado e que tiveram um papel importante, mas estão cá outras. É com elas que vamos tentar consolidar o que é importante consolidar, para tornar o nosso jogo o mais competitivo possível".