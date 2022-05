Qualificação para o Europeu sub-22 de voleibol: Portugal bate a Irlanda

A seleção portuguesa de voleibol de sub-22 ganhou, este sábado, à Irlanda, por 3-0, na segunda jornada do grupo A de qualificação para o Europeu da categoria, que se disputa em Guidonia Montecelio.

Os portugueses dominaram totalmente a partida, fechando sempre os "sets" com resultados desnivelados - 25-6, 25-6 e 25-5 foram os parciais a que se chegou no Palazzetto dello Sport de Guidonia Montecelio, na região de Roma.

Marco Sampaio, com nove pontos, Eduardo Brito, com oito, e Pedro Albuquerque, com sete, foram os melhores pontuadores do jogo.

Depois de uma derrota inaugural com Israel, Portugal ainda está na corrida para o primeiro lugar e para o apuramento para a fase final, agendada para 12 a 17 de julho, na cidade polaca de Tarnow. Tudo dependerá do resultado do jogo entre israelitas e italianos, ainda hoje, e da jornada de domingo, em que os lusos defrontam a favorita Itália.

O vencedor de cada um dos seis grupos da fase de qualificação e o melhor segundo posicionado juntam-se à anfitriã Polónia na fase final do Europeu de 2022.

Nuno Pereira, selecionador nacional, reconheceu as facilidades de hoje: "A seleção da Irlanda ainda está muito no início dos trabalhos. Em relação a Portugal, o que foi pedido aos atletas foi máximo de concentração e uma atitude condizente com o trabalho que tem sido realizado, e souberam estar à altura".

"Em relação à Itália, vamos analisar o jogo que vão realizar com Israel e depois tomar as nossas decisões. Agora, será um jogo difícil, mas muito apetecível de jogar em termos emocionais. De certeza que estaremos bem preparados para o desafio", concluiu.