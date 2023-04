Portugueses brilham no voleibol europeu

Alexandre Ferreira, na Turquia, Miguel Tavares Rodrigues, na Polónia, e Júlia Kavalenka, em Itália, foram destaque

Apesar da derrota, o Fenerbahçe, de Alexandre Ferreira, mantém-se em 3.º lugar na Efeler Ligi. O português, que tem 63 internacionalizações e um total de 879 pontos, somou dez pontos (oito ataques e dois blocos), foi considerado como um dos melhores da jornada, sendo terceiro entre as zonas 4, quinto no serviço, com 36 ases, e sétimo na recepção.

Na Polónia, Miguel Tavares Rodrigues e a sua equipa, o Warta Zawiercie, derrotaram, por duplo 3-0, o Indykpol. O distribuido da Seleção Nacional, que detém o recorde do número de serviços diretos na PlusLiga, contabilizou oito pontos nos jogos. Miguel faz parte do top 4 dos melhores no serviço neste campeonato.

Do lado italiano, o Anthea Vicenza Volley, onde atua Júlia Kavalenka, perdeu pela margem mínima frente ao D&A Esperia Cremona. A oposto da Seleção Nacional fez 19 pontos (18 ataques e um bloco) e foi cotada como uma das melhores pontuadoras do jogo.