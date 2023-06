Portugal vinga-se da Dinamarca e relança-se na Golden League de voleibol

Triunfo este sábado por 3-0 rende presença no segundo lugar do grupo.

A seleção portuguesa de voleibol venceu a Dinamarca por 3-0, em jogo da quarta jornada da poule A da Golden League europeia, num resultado que relança as ambições lusas de passar à próxima fase.

A equipa nacional vingou a derrota (3-1) da semana passada, no reduto dos dinamarqueses e, com uma exibição inspirada, mas, sobretudo, muito assertiva nos momentos mais complicados, impôs-se com os parciais de 26-24, 25-22 e 25-14.

Com este resultado, Portugal recupera o segundo lugar do grupo, agora com sete pontos, menos um que a Turquia, que venceu, também este sábado, na Roménia, e é o próximo adversário de Portugal.

Ainda nas contas da poule, a Dinamarca cai para terceira, com seis, e a Roménia continua no quarto e último lugar, com apenas três.

Recorde-se que apenas o primeiro classificado de cada grupo tem lugar assegurado na final four, que será disputada na Croácia, nos dias 24 e 25 de junho.

Os lusos sabiam que mais um deslize seria quase fatal para as ambições de passar a essa fase seguinte, e entraram bem no jogo, mostrando confiança nas disputas na rede e na receção, cavando uma interessante vantagem no marcador

Capitalizando alguns erros dos nórdicos, que mostraram nervosismo, os portugueses mantiveram-se na frente do marcador durante quase todo este primeiro set, mas, na parte final, já depois de terem dobrado o ponto 20 na dianteira, acusaram alguma pressão, vendo a Dinamarca recuperar até um 23-24.

Valeu então, um par de jogadas de inspiração de Alexandre Ferreira, que ajudou a equipa a aplicar um esforço extra para fechar com a vitória (26-24) este parcial inaugural.

O segundo set foi mais equilibrado, com a marcha do marcador sempre muito próxima, mas com a Dinamarca a reagir bem ao desaire inicial, e a conseguir uma ligeira vantagem, explorando a capacidade de remate, e a menor inspiração de Portugal no serviço.

Ainda assim, os lusos foram gerindo as contrariedades, e, ao contrário do parcial anterior, estiveram mais focados na parte final, sobretudo na receção, invertendo a desvantagem e criando uma folga suficiente para vencer o set por 25-22.

Embalado com as vitórias nos dois primeiros parciais, Portugal aproveitou uma quebra quase total da Dinamarca no terceiro set, manietando o adversário em todos os aspetos a até vincar um esclarecedor 25-14 com que fechou a partida.

O resultado pode servir de inspiração para o jogo de quarta-feira, frente à Turquia, em Ancara, quer será decisivo para as contas do grupo, sendo que uma vitória coloca os lusos muito perto do apuramento para a final four.

Jogo no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Portugal - Dinamarca, 3-0.

Parciais: 26-24, 25-22 e 25-14.

Sob arbitragem de Christophe Lecourt (França) e Pedro Lopes Pinto (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Miguel Sinfrónio, Alexandre Ferreira, Lourenço Martins, José Pedro Pinto, Miguel Tavares e Ivo Casas (Líbero). Jogaram ainda: Filip Cveticanin, André Pereira.

Treinador: João José.

- Dinamarca: Mikkel Hoff. Tobias Kjaer. Simon Uhrenholt, Mads Jenses, Oskar Madsen e Nikolaj Hjorth (líbero). Jogaram ainda: Rasmus Mikelson, Kalle Madsen, Rasmussen e Alfred Ostergaard (líbero)

Treinador: Kristian Knudsen.

Assistência: cerca de 800 espectadores.