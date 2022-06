Portugal vence Luxemburgo e segue invicto na liderança da Silver League

Redação com Lusa

Seleção portuguesa de voleibol feminino terminou esta quarta-feira a primeira volta da fase de grupos da Silver League europeia.

A seleção portuguesa feminina de voleibol somou esta quarta-feira a quarta vitória em quatro jogos para a Silver League europeia (ESL), ao derrotar o Luxemburgo por 3-0, em Santo Tirso, e ocupa o primeiro lugar do grupo.

Após os êxitos caseiros sobre Estónia (3-2) e Eslovénia (3-0) e o triunfo na visita à Suécia (3-2), segunda classificada, Portugal venceu o quinto e último da tabela, num duelo apenas equilibrado no terceiro set, como espelham os parciais de 25-12, 25-13 e 25-21, e chegou aos 10 pontos, mais um do que as nórdicas.

Terminada a primeira volta da ESL, Portugal inicia a segunda metade da competição perante o lanterna-vermelha, em partida agendada para domingo, na cidade do Luxemburgo, às 16h00 de Lisboa, antes de receber a Suécia, em 15 de junho, novamente em Santo Tirso, e de viajar à Eslovénia, no dia 18, e à Estónia, no dia 26.

Os dois primeiros classificados apuram-se para a final agendada para 2 de julho, em local a designar, garantindo a seleção vencedora a promoção à Golden League de 2023, o escalão maior das ligas europeias de seleções, e um prémio de 35 mil euros.

Jogo realizado no pavilhão municipal de Santo Tirso.

Portugal - Luxemburgo, 3-0.

Parciais: 25-12, 25-13 e 25-21.

Sob arbitragem de Gloria Souto Jiménez (Espanha) e José Caramez Pereira (Portugal), as equipas alinharam com:

Portugal: Gabriela Coelho, Kátia Oliveira, Eliana Durão, Carina Moura, Margarida Maia, Julia Kavalenka e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Alice Clemente, Maria Lopes, Ana Couto, Daniela Loureiro (líbero), Aline Timm e Marta Hurst.

Treinador: Hugo Silva.

Luxemburgo: Carla Mulli, Betty Hoffmann, Cindy Schneider, Nathalie Braas, Camille Esselin, Vanessa Koos e Maryse Welsch (líbero). Jogaram ainda: Giulia Tarantini, Lilly Tarantini, Martina Fraschetti e Caroline Martin (líbero).

Treinador: Fábio Aiuto.

Assistência: cerca de 300 espectadores.