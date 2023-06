Portugal vence Ilhas Faroé e fica perto das "meias" da Silver League

Naquela que foi a terceira vitória consecutiva de Portugal nesta edição da competição, a equipa comandada por Hugo Silva fez valer toda a sua superioridade.

A Seleção Nacional feminina de voleibol venceu este domingo, por 3-0, as Ilhas Faroé, em jogo da terceira jornada da "pool" B da Silver League, que permite às lusas manter o primeiro lugar do grupo.

Naquela que foi a terceira vitória consecutiva de Portugal nesta edição da competição, a equipa comandada por Hugo Silva fez valer toda a sua superioridade, perante o adversário mais frágil do grupo, vencendo com os esclarecedores parciais de 10-25, 11-25, 08-25.

Com este resultado a equipa nacional segue na liderança isolada da "pool", com nove pontos, seguida de Montenegro, com seis, Ilhas Faroé, com três, e Geórgia, que ainda não pontuou.

Portugal fechou a primeira volta com o pleno de vitórias, e fica em excelente posição para avançar para a fase seguinte da prova.

Os vencedores e os segundos classificados dos dois grupos apuram-se para a final four, agendada para a cidade de Graz, na Áustria, nos dias 24 e 25 junho, sendo o vencedor dessa final qualifica-se para a Golden League europeia de 2024.

O próximo jogo das lusas está marcado para o próximo domingo, em Viana do Castelo, novamente frente às Ilhas Faroé.