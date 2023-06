Portugal vence Ilhas Faroé e atinge final four da Silver League

Superior em todos os capítulos, como demonstram os parciais de 25-9, 25-13 e 25-9, Portugal alcançou a quarta vitória em outros tantos jogos e assegurou a presença na fase decisiva da competição, marcada para 24 e 25 de junho, na Áustria.

A Seleção Nacional feminina de voleibol apurou-se este domingo para a final four da Silver League europeia, após cimentar o primeiro lugar do grupo B, com um triunfo caseiro sobre as Ilhas Faroé, por 3-0.

Superior em todos os capítulos do encontro disputado no Centro Cultural de Viana do Castelo, como demonstram os parciais de 25-9, 25-13 e 25-9, Portugal alcançou a quarta vitória em outros tantos jogos e assegurou a presença na fase decisiva da competição, marcada para 24 e 25 de junho, em Graz, na Áustria.

De acordo com o regulamento do segundo escalão desta liga europeia de seleções, a final four conta com os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos, classificação que a equipa das Quinas já assegurou, face à vantagem de nove pontos para as nórdicas, terceiras classificadas, quando faltam dois jogos.

O conjunto às ordens do selecionador Hugo Silva começou o desafio a vencer por 5-0, exibindo, desde logo, uma clara supremacia no serviço e na rede, quer a atacar, quer a defender.

Incapazes de contrariar o desnível patente na quadra, as jogadoras das Ilhas Faroé limitaram-se a pontos esporádicos em bolas das anfitriãs para a rede ou para fora, até que a capitã, Sofia Purkhus arrecadou três pontos seguidos e encurtou a diferença para 18-9, antes da formação lusa fechar o set com sete pontos consecutivos.

O segundo set desenrolou-se em moldes idênticos ao do primeiro, com Portugal a construir uma vantagem de 5-0 no seu primeiro serviço e a gerir a vantagem a partir daí até à marca de 25-13, com que fixou o 2-0.

As ligeiras melhorias da seleção insular no final do segundo set continuaram visíveis no início do terceiro, com um remate de Sofia Purkhus a garantir a primeira vantagem do desafio - 1-0 no terceiro set - e a impor um equilíbrio que prevaleceu até aos 8-6 favorável a Portugal, altura em que as lusas recuperaram alguma concentração perdida e dispararam no marcador para encerrar o jogo.

Portugal vai disputar os restantes jogos do Grupo B da Silver League fora de portas, deslocando-se ao reduto da seleção de Montenegro, segunda classificada, com nove pontos, em jogo marcado para quarta-feira, na qual pode assegurar o primeiro lugar.

A equipa das Quinas realiza o sexto e último jogo do grupo B frente a Geórgia, quarta e última classificada sem pontos, no sábado.