Portugal vence Estónia na negra no arranque da Silver League

A seleção portuguesa feminina de voleibol venceu a Estónia por 3-2, num encontro da primeira jornada da Silver League europeia (ESL) que chegou a liderar por 2-0, no pavilhão do centro cultural de Viana do Castelo.

Depois de vencer um primeiro set equilibrado e um segundo que dominou do princípio ao fim, Portugal viu a seleção báltica responder com vitórias no terceiro e quarto, levando o jogo para um set decisivo em que as jogadoras lusas aguentaram a vantagem até ao fim, consumando um triunfo pelos parciais de 25-23, 25-15, 22-25, 26-28 e 15-13.

Ao repetir os dois triunfos de 2021 sobre a seleção báltica, também para a liga secundária de seleções da Confederação Europeia de Voleibol, Portugal assumiu o segundo lugar do único grupo, atrás da Eslovénia, que derrotou hoje o Luxemburgo por 3-0.

Os dois primeiros classificados no grupo de cinco equipas que constitui a ESL apuram-se para a final agendada para 2 de julho, em local a designar, ganhando a seleção vencedora o acesso à Golden League de 2023 e um prémio de 35 mil euros.

Depois da folga na jornada marcada para sábado (28 de maio), Portugal recebe a Eslovénia na quarta-feira (01 de junho), novamente em Viana do Castelo, a partir das 18:00.

Jogo no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Portugal - Estónia, 3-2.

Parciais: 25-23, 25-15, 22-25, 26-28 e 15-13.

Sob arbitragem de Marek Lagierski (Polónia) e Nuno Teixeira (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Gabriela Coelho, Kátia Oliveira, Eliana Durão, Carina Moura, Margarida Maia, Julia Kavalenka e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda Bárbara Gomes, Ana Couto, Alice Clemente e Marta Hurst.

Selecionador: Hugo Silva.

- Estónia: Julija Mönnaakmäe, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Kertu Laak, Kadi Kullerkann e Kadri Kangro (líbero). Jogou ainda Nette Peit.

Selecionador: Alessandro Orefice.

Assistência: Cerca de 200 espetadores.