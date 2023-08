Portugal vence Espanha em jogo de preparação para o Europeu

A seleção portuguesa de voleibol, orientada por João José, venceu esta quarta-feira, por 3-2 (25-21, 25-23, 19-25, 23-25 e 15-13), no primeiro de uma série de três jogos com os espanhóis que servem de preparação para o Euro'2023.

José Pinto, Alexandre Ferreira, Miguel Sinfrónio e Lourenço Martins foram os portugueses mais concretizadores, com 11, 10 e nove pontos (os dois últimos), respetivamente, com os espanhóis Jordi Rámon e Andrés Villena, ambos com 15 pontos, a serem os mais eficazes do lado espanhol.

As duas equipas voltam a enfrentar-se na quinta-feira, pelas 17:00 em Portugal, estando o último jogo particular agendado para sexta-feira (16:00).