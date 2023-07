Portugal vai discutir com Ucrânia presença no Euro feminino de sub-22

Redação com Lusa

No segundo dia da fase de apuramento, disputado no Pavilhão multiusos de Paredes, perante cerca de 300 pessoas, as lusas, comandadas por João Santos, impuseram-se diante das nórdicas, por 25-19, 25-15 e 25-19, ao cabo de 72 minutos.

Portugal vai discutir com a Ucrânia a presença na fase final do Euro'2024 feminino de voleibol de sub-22, depois de, este sábado, ter vencido a Dinamarca (3-0), em jogo da Pool A de qualificação, que lidera isolado.

Os 16 pontos de Alice Clemente, assim como os 13 de Marisa Pardal, foram determinantes para assegurar a vitória de Portugal, enquanto Frida Marie Brinck foi a melhor do lado dinamarquês, com nove.

No domingo, o duelo entre lusas e ucranianas tem início agendado para as 18:00.

O vencedor do decisivo encontro garante o "passaporte" direto para a fase final, que vai decorrer em Itália, entre junho e julho de 2024.