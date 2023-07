Portugal termina em sétimo no Torneio WEVZA de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 de voleibol terminou esta terça-feira no sétimo e último lugar o Torneio WEVZA (Associação de Voleibol da Zona Ocidental da Europa), a decorrer em Viana do Castelo, depois de perder com a Espanha.

Portugal jogou hoje frente à Espanha em partida referente à luta pelo quinto lugar, que envolve também a Bélgica, e acabou por ser derrotado por 3-2 (18-25, 31-29, 21-25, 30-28 e 15-13), num encontro que se prolongou ao longo de mais de duas horas.

Tomás Teixeira conseguiu 32 pontos e foi o melhor pontuador do jogo, enquanto do lado espanhol Marc Alomar, com 19, e Elio Mondesdeoca, com 18, foram os melhores.

Com este resultado, a seleção lusa despede-se do Torneio WEVZA no sétimo lugar da competição, depois de ter falhado o apuramento para as meias-finais ao terminar o grupo B na última posição, após derrotas frente à Bélgica, Itália e Países Baixos.