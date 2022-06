Portugal sofre primeira derrota na Silver League em jogo emotivo com a Suécia

Desaire travou o apuramento imediato para a fase final da prova.

A seleção portuguesa feminina de voleibol sofreu a primeira derrota nos seis jogos disputados na Silver League europeia (ESL), perdendo com a Suécia por 3-2, um resultado que travou o apuramento imediato para a fase final da prova.

Numa partida recheada de emoção, e decidida apenas na negra, com os parciais 13-25, 25-21, 24-26, 32-30 e 19-21, as portuguesas, que até tiveram uma entrada menos conseguida, lograram correr atrás do prejuízo, quebrando por duas vezes a vantagem das suecas, mas sucumbindo, por detalhes, na decisão final.

Com este resultado, Portugal perdeu o primeiro lugar da classificação para a Suécia, embora sigam ambos com os mesmos pontos (14), fruto das cinco vitórias e uma derrota, sendo os dois favoritos a passar à fase final, quando ainda faltam dois jogos por disputar.

Apesar de ter derrotado (3-2) este mesmo adversário no jogo fora, a equipa nacional teve uma entrada no desafio para esquecer, permitindo que as escandinavas disparassem a meio do set e fizessem nove pontos consecutivos, aproveitando vários erros defensivos das lusas, impondo uma vantagem confortável que geriram até chegar a um esclarecedor 25-13.

Esta entrada em falso no jogo ainda se repercutiu no arranque do segundo parcial, com as portuguesas a sentirem algumas fragilidades na defesa e a não serem tão contundentes a aproveitar o serviço e o remate.

No entanto, equipa nacional foi aprendendo com essas adversidades, e "carregada" por um intenso público em Santo Tirso, forçou um empate em 17-17 que lhe deu ânimo para cavar uma vantagem significativa, embalada por finalizações astutas de Kátia Oliveira, que ajudaram a impor um triunfo por 25-21.

O empate nos parciais acabou por transpor um equilíbrio para o terceiro set, com ambas as equipas a mostrarem-se mais cautelosas, tentando explorar o erro contrário, mas sem se exporem em demasia, fazendo com que marcha do marcador andasse sempre próxima.

A toada de parada e resposta durou até às suecas mostrarem ligeira superioridade na finalização, ganhando uma folga de três pontos, que Portugal ainda teve forças para reequilibrar, mas acabou por ceder já na ponta final, com um par de erros que precipitaram o 24-26.

Sem margem para mais deslizes, as portuguesas entraram com garra para o quarto parcial, e mesmo perante um adversário assertivo nos remates, sentiram-se confortáveis na reação, acabando por vencer o longo e emotivo set por 32-30 e lançando todas as decisões para a negra.

Aí, o equilíbrio voltou a reinar, com as duas equipas a nunca cederem no marcador, esboçando ataques e contra-ataques em busca do triunfo final, com Portugal a dispor de várias oportunidades para fechar o parcial, mas a claudicar em dois detalhes defensivos que entregaram o triunfo no set (19-21) e no jogo (3-2) à equipa do norte da Europa.

O conjunto luso tem ainda mais dois jogos por disputar, ambos fora, na Eslovénia, este sábado, e na Estónia, no dia 26 de junho, para selar o apuramento para a fase final.

Os dois primeiros classificados apuram-se para a final agendada para 02 de julho, em local a designar, garantindo a seleção vencedora a promoção à Golden League de 2023, o escalão maior das ligas europeias de seleções, e um prémio de 35 mil euros.

Jogo realizado no pavilhão municipal de Santo Tirso.

Portugal - Suécia, 2-3.

Parciais: 13-25, 25-21,24-26, 32-30 e 19-21

Sob arbitragem de Nicholas Heckford (Inglaterra) e Nuno Teixeira (Portugal), as equipas alinharam com:

- Portugal: Gabriela Coelho, Kátia Oliveira, Eliana Durão, Carina Moura, Margarida Maia, Julia Kavalenka e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Barbara Gomes, Aline Rodrigues, Ana Couto, Alice Clemente e Maria Lopes.

Treinador: Hugo Silva.

- Suécia: Linda Andersson, Joana Wasserfaller, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Vilma Anderson Anna Hack e Sofie Sjorberg, (líbero). Jogaram ainda: Rebeka Lazic e Dalila Topic,

Treinador: Lauri Hakala.

Assistência: cerca de 300 espectadores.