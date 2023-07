Portugal qualifica-se para o Europeu masculino sub-22 de 2024

Portugal venceu por 25-18, 25-15 e 25-20 e selou a passagem à próxima fase após duas vitórias por 3-0, ante dinamarqueses e a Arménia, e uma derrota com a França, líder e também apurada, pela margem mínima (3-2)

A seleção portuguesa masculina sub-22 de voleibol venceu este domingo a Dinamarca por 3-0 na Arménia, no fim do Grupo E de apuramento para o Euro'2024 da categoria, selando a qualificação para a fase final.

Portugal venceu por 25-18, 25-15 e 25-20 e selou a passagem à próxima fase após duas vitórias por 3-0, ante dinamarqueses e a Arménia, e uma derrota com a França, líder e também apurada, pela margem mínima (3-2).

Sempre no comando, os atletas às ordens do selecionador Hugo Silva tiveram no oposto Nuno Marques o destaque do encontro, com 25 pontos, um "set" inteiro registado ao longo do jogo, 20 provenientes de ataques, três de bloco e dois ases.

Com este resultado, Portugal garantiu que é um dos dois melhores segundos classificados, podendo apenas ser igualado por alguma nação do Grupo A, selando assim o apuramento.

Citado pela federação, Hugo Silva exaltou "mais um momento brilhante para o voleibol português e para este grupo em particular", a quem gabou a "muita paixão e dedicação no dia a dia" que tornou o apuramento possível.

Portugal ficou de fora da edição inaugural do Euro sub-22, em 2022 na Polónia, mas marcará presença em 2024 na segunda edição, que será organizada pelos Países Baixos.