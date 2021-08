Portugal perde segundo jogo de preparação com Eslováquia antes do Europeu de voleibol

Depois de uma vitória por 3-2, na sexta-feira, os portugueses perderam este sábado por 3-1.

Portugal perdeu este sábado com a Eslováquia, por 3-1, no segundo de dois jogos com os eslovacos, inseridos no estágio de preparação em Nitra com vista ao campeonato da Europa, que arranca na quarta-feira.

Depois de uma vitória por 3-2, na sexta-feira, os portugueses perderam pelos parciais de 25-18, 18-25, 25-18 e 26-24.

No domingo, a seleção faz um último treino antes do final do estágio, a caminho do Europeu, que vai ser disputado entre quarta-feira a 19 de setembro na Polónia, República Checa, Finlândia e Estónia.

A seleção nacional integra o Grupo A da competição, juntamente com Bélgica, Grécia, Polónia, Sérvia e Ucrânia, tendo estreia marcada para quinta-feira, diante dos polacos, em Cracóvia.