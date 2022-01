Portugal perde na qualificação para o Europeu de voleibol feminino de sub-17

Seleção portuguesa terminou no sexto lugar a primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa.

A seleção portuguesa de voleibol feminina de sub-17 perdeu este domingo por 3-2 com a Espanha, em Herentals, na Bélgica, e terminou no sexto lugar a primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria.

Portugal, que teve em Maria Leonor Coelho a melhor pontuadora do encontro, com 22 pontos, seguida da espanhola Maria Brun, com 19, perdeu na "negra" pelos parciais de 20-25, 25-20, 25-15, 19-15 e 11-15.

A Itália, que terminou no primeiro lugar do torneio, apurou-se diretamente para a fase final do Campeonato da Europa de 2022, enquanto as restantes seleções seguem para a segunda fase de qualificação, a disputar em abril.

A fase final do Europeu realiza-se nas cidades de Olomouc e Prostejov, na República Checa, de 22 a 31 de julho.