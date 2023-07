Portugal perde e falha meias-finais do Torneio WEVZA de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 de voleibol perdeu esta segunda-feira com os Países Baixos, por 3-1, e ficou fora das meias-finais do Torneio WEVZA (Associação de Voleibol da Zona Ocidental da Europa), a decorrer em Viana do Castelo.

Portugal estava obrigado a vencer a seleção neerlandesa para chegar à segunda posição do Grupo 2, mas após um inicio prometedor, com o triunfo concludente no primeiro "set", por 25-18, perdeu os restantes por 25-23, 25-23 e 25-18.

Na terça-feira, a seleção dos Países Baixos, segunda classificada do Grupo 2, vai defrontar nas meias-finais a França (1.ª do 1), enquanto a Itália (1.ª do 2) terá como adversária a Alemanha (2.ª do 1). Portugal vai defrontar a Espanha para o 5.º, 6.º e 7.º lugares.

Na derradeira jornada da fase de grupos, a França venceu por 3-0 a Espanha, com 25-13, 25-19 e 25-23, terminando na primeira posição do Grupo 1, com cinco pontos, seguida da Alemanha, segunda com quatro, e da Espanha, terceira, com zero. Este grupo era constituído por três seleções.

No Grupo 2, a Itália venceu por 3-0 a Bélgica, com 25-21, 25-20 e 25-20, para terminar na primeira posição, com nove pontos, e os Países Baixos derrotaram Portugal, por 3-1, com 18-25, 25-23, 25-23 e 25-18, para "fecharem" em segundo, com seis.

A Bélgica, com três pontos, terminou na terceira posição e Portugal não foi além do quarto e último lugar, sem qualquer ponto.

A fase final da competição começa terça-feira com os seguintes jogos:

- 5.º, 6.º e 7.º lugares

Espanha - Portugal, 15:00.

- Meias-finais

França - Países Baixos, 18:00.

Itália - Alemanha, 21h00.