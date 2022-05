Portugal perde com Israel na qualificação para o Europeu sub-22 de voleibol

Derrota na negra (3-2) na primeira jornada do grupo A de qualificação.

A seleção portuguesa de voleibol de sub-22 perdeu esta sexta-feira por 3-2 com a congénere de Israel, em Itália, na primeira jornada do grupo A de qualificação para o Europeu da categoria, a decorrer em julho, na Polónia.

Portugal, que não entrou bem no jogo, perdeu os dois primeiros parciais por 20-25 e 13-25, venceu os dois seguintes por 25-18 e 25-19, mas na negra acabou por sofrer novo desaire por 15-7, que ditou a entrada em falso na qualificação.

Rafael Santos e Francisco Santos, com 12 pontos cada, e Nuno Marques, com 11, foram os melhores pontuadores da equipa nacional, enquanto na seleção de Israel o destaque nesse capítulo pertenceu a Ilay Haver, com 17.

O grupo A integra ainda as seleções de Itália (anfitriã) e da Irlanda do Norte, que ainda hoje se defrontam no fecho da ronda inaugural. O primeiro classificado do grupo qualifica-se para a fase final do torneio.

A seleção portuguesa defronta sábado a Irlanda do Norte, pelas 16:30 locais (15:30 em Lisboa) e encerra a sua participação no domingo frente à Itália, pelas 19:30 (18:30). Os jogos decorrem no pavilhão Guidonia Montecelio, em Roma.

O vencedor de cada um dos seis grupos da fase de qualificação e o melhor segundo posicionado juntam-se à anfitriã Polónia na fase final do Europeu de 2022, a decorrer de 12 a 17 de julho, em Tarnow.