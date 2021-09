Portugal perde com a bicampeã mundial Polónia na estreia no Europeu

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial e medalha de bronze no ​​​​​​​Europeu2019), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A seleção portuguesa de voleibol perdeu por 3-1 com a bicampeã mundial Polónia, a jogar perante o seu público, para a jornada inaugural do grupo A do Europeu'2021, a decorrer na Tauron Arena de Cracóvia.

Portugal, que entrou mal no jogo e perdeu o primeiro set por 25-16, ainda deu uma boa resposta no segundo, que venceu por 25-22, mas foi incapaz de contrariar o ascendente da seleção polaca, que triunfou nos seguintes por 25-16 e 25-19.

Com este triunfo, alcançado após a Ucrânia ter vencido por 3-2 a Grécia, a Polónia lidera isolada o grupo A, com três pontos, mas à condição, dado que a jornada encerra ainda hoje com a campeã europeia Sérvia a iniciar a defesa do título frente à Bélgica.

A fase final do Europeu'2021, que arrancou na terça-feira e termina em 19 de setembro, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), República Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) -, com a participação de 24 seleções.