Portugal perde com a Bélgica no Torneio WEVZA de sub-19 de voleibol em Viana

A seleção portuguesa de sub-19 de voleibol estreou-se este sábado com uma derrota com a Bélgica, por 3-1, no Torneio WEVZA (Associação de Voleibol da Zona Ocidental da Europa), a decorrer em Viana do Castelo.

Apesar do forte início da seleção nacional, a pressionar com o serviço e o ataque e vencendo o primeiro parcial, a Bélgica soube corrigir os erros ofensivos e de receção para virar o jogo e vencer por 3-1, com 21-25, 25-21, 25-18 e 25-18.

No Pavilhão de Santa Maria Maior, o oposto Rafael Pinto foi o melhor concretizador do jogo, com 17 pontos. Eliot De Vleeschhauwer e de Berre Van Looveren, autores de 16 pontos cada, foram os melhores do ataque belga.

Portugal volta a jogar no domingo, pelas 21h00, contra a Itália, após o que encerra a fase de grupos na segunda-feira frente aos Países Baixos, também às 21h00. Na terça-feira estão previstas as meias-finais e a final na quarta-feira.