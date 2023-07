Portugal pela primeira vez na fase final do Euro feminino de voleibol de sub-22

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O conjunto comandado por João Santos acabou por vencer a Pool A e tornou-se na primeira seleção feminina dos escalões de formação a conseguir estar presente numa fase final de um Campeonato da Europa.

Portugal garantiu, pela primeira vez, a presença na fase final do Euro'2024 feminino de voleibol de sub-22, ao superar a Ucrânia (3-2), em jogo da Pool A de qualificação, disputado em Paredes, no Porto.

No pavilhão Multiusos de Paredes, que acolheu o terceiro e último dia da fase de apuramento, Portugal deixou tudo bem encaminhado, face aos dois primeiros parciais vitoriosos (26-24 e 25-18), mas viria permitir o empate no encontro (21-25 e 24-26), com o set decisivo (20-18) a cair para o lado luso, ao fim de 140 minutos.

"Como treinador, estou muito feliz por ter ajudado nesta qualificação. É um privilégio estar à frente desta equipa, especialmente pelo que elas têm feito nos últimos dois meses. E conseguiram preparar-se bem para chegar a um jogo destes, baterem-se de igual para igual com uma seleção tão forte como esta da Ucrânia", expressou o treinador português, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol.

Alice Clemente foi a melhor artilheira de Portugal, com 30 pontos anotados, bem secundada pelo compatriota Marisa Pardal (27), enquanto Marina Kaplanska (19) foi a jogadora em destaque na Ucrânia.

O triunfo hoje alcançado garante o "passaporte" direto para a fase final do torneio, que vai decorrer em Itália, entre junho e julho de 2024.