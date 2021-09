ENTREVISTA, PARTE I - Hugo Silva, selecionador nacional de voleibol que este domingo celebra 48 anos, explicou a O JOGO como Portugal cresceu tanto numa "modalidade muito" competitiva

Chegou segunda-feira a Portugal, vindo do Campeonato da Europa, prova em que conduziu a Seleção até aos oitavos de final, onde caiu - mas nunca antes chegara - com os Países Baixos, apenas no quinto set e por 15-13.