Portugal, Estónia, Suécia, Eslovénia e Luxemburgo na Silver League feminina de voleibol

A seleção feminina de voleibol vai disputar a Silver League europeia de 2022 com a Estónia, adversária na edição de 2021, Suécia, Eslovénia e Luxemburgo, confirmou esta terça-feira a Confederação Europeia de Voleibol (CEV).

"O adversário mais difícil será a Suécia, mas a minha preocupação é a nossa seleção e é com as nossas jogadoras que quero deixar algo de positivo no voleibol feminino", disse o novo selecionador Hugo Silva, que trocou de funções com João José, agora na masculina.

A presente edição da Silver League europeia apresenta apenas um grupo, sendo que os dois primeiros classificados apuram-se para a final, agendada para o dia 2 de julho. O vencedor da final qualifica-se para a Golden League 2023.

"Queremos chegar a qualquer competição e ganhar, mas o processo de crescimento vai ser longo e iremos, primeiramente, focar-nos em nós próprios, de maneira a formarmos uma seleção com um modelo de jogo bom e capaz de discutir o resultado com qualquer adversário", referiu Hugo Silva aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol.

O denominado Grupo A da Silver League, apesar de ser único, arranca em 25 de maio de 2022 com o jogo entre as seleções da Estónia e de Portugal e prolonga-se até 26 de junho.