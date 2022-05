Portugal entra a perder na qualificação para o Euro sub-21 de voleibol feminino

O selecionador João Santos garante que a equipa pretende discutir a qualificação, salientando que o objetivo é chegar à próxima fase.

Portugal perdeu esta quinta-feira com a Turquia, em Podgorica, na primeira jornada do grupo E de qualificação para o Campeonato da Europa de voleibol feminino de sub-21, que também integra Montenegro e Islândia.

As jogadoras portuguesas deram boa réplica e discutiram cada set até final, mas acabaram por perder por 3-0, com os parciais de 21-25, 19-25 e 24-26.

A seleção de Portugal, orientada por João Santos, vai de seguida defrontar Montenegro, sexta-feira à noite, num jogo que pode ser decisivo para as ambições portuguesas, que procuram chegar ao segundo lugar, atrás da favorita Turquia.

A turca Derin Ezgi Tasdemir, com 17 pontos, foi a melhor pontuadora do jogo, enquanto Alice Clemente, com 12, e Ana Monteiro, com nove pontos, foram as portuguesas mais concretizadoras.

Montenegro e Islândia jogarão ainda esta quinta-feira.

No final do jogo, João Santos elogiou a prestação da sua equipa: "Apesar do resultado, gostei bastante da nossa exibição, conseguimos discutir o jogo até ao final. Por pouco não conseguimos fechar o terceiro set e o jogo poderia ter tido outro desfecho."

O selecionador garante que a equipa pretende discutir a qualificação, salientando que o objetivo é chegar à próxima fase.

"Provámos que estamos aqui para discutir a qualificação e que jogamos de igual para igual com todas as seleções, pois a Turquia é uma das favoritas. Em relação ao próximo jogo, vamos observar a equipa de Montenegro no jogo com a Islândia, de forma a preparar o plano de jogo que nos leve à vitória. Só assim conseguiremos continuar a acreditar no objetivo, que é estar na próxima fase do Europeu", disse ainda.