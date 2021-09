Portugal em Gdansk para os "oitavos" do Europeu: seguem-se os Países Baixos

Seleção portuguesa fez história ao apurar-se pela primeira vez para os oitavos de final do Europeu de voleibol.

A seleção portuguesa de voleibol viajou esta quinta-feira para Gdansk, cidade portuária na costa báltica da Polónia, onde no domingo defronta os Países Baixos, para os oitavos de final do Europeu'2021.

A comitiva lusa seguiu para Gdansk num voo charter com as seleções da Polónia, Sérvia e Ucrânia, igualmente qualificadas, depois de na quarta-feira ter garantido o inédito apuramento para os "oitavos" com um triunfo por 3-1 frente à Grécia, em Cracóvia.

Num jogo em estava obrigado a pontuar para continuar em prova, frente a um adversário direto, Portugal não vacilou e venceu pelos parciais de 25-22, 24-26, 25-20 e 25-22, e passou pela primeira vez na sua história a fase de grupos.

Na sexta presença em fases finais de Europeus, segunda consecutiva, a seleção portuguesa "vingou" ainda a eliminação de há dois anos, por apenas um ponto na diferença entre "sets", no desempate a três com a Grécia, que se apurou, e a Roménia.

Portugal terminou o grupo A, concentrado em Cracóvia, na quarta posição e cruza nos oitavos de final com a seleção dos Países Baixos, primeira do grupo C, que perdeu apenas um jogo por 3-2 com a vice-campeã olímpica Rússia, segunda.

A seleção dos Países Baixos somou por vitórias todos os outros quatro jogos disputados, frente a Espanha (3-0), Macedónia do Norte (3-0), Turquia (3-1) e a anfitriã do grupo C, sediado em Tampere, Finlândia (3-1).

Turquia e Finlândia ficaram nas terceira e quarta posições do grupo C, respetivamente, e também se apuraram para os oitavos de final. As seleções da Espanha (quinta, com três pontos) e da Macedónia do Norte (sexta, com zero) já regressaram a casa.

Portugal venceu a Bélgica (3-2) e a Grécia (3-1), perdeu por 3-1 com a bicampeã mundial Polónia e a campeã europeia Sérvia e pela margem mínima com a Ucrânia (3-2), numa partida em que deixou a ideia de que podia ter triunfado.

Com uma jornada ainda por concluir a fase de grupos, já são conhecidos os jogos dos oitavos de final em Gdansk: Rússia-Ucrânia (sábado, 17h30 locais), Polónia-Finlândia (sábado, 20h30), Países Baixos-Portugal (domingo, 17h30) e Sérvia-Turquia (domingo, 20h30).

A fase final do Europeu'2021, que principiou em 01 de setembro e termina a 19, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), República Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - e envolve a participação de 24 seleções.