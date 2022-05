Portugal com Bélgica, República Checa e Bulgária no Europeu sub-20 de voleibol

As duas seleções ainda por apurar sairão dos grupos da terceira fase de qualificação, que se realiza entre 30 de junho e três de julho, sendo que o vencedor do grupo J e o segundo do grupo I vão integrar o agrupamento de Portugal na fase final do Europeu

A seleção portuguesa de voleibol de sub-20 vai defrontar as congéneres da Bélgica, República Checa e Bulgária no Europeu de 2022, a decorrer em Itália, num grupo que irá integrar mais duas equipas, ditou hoje o sorteio.

As duas seleções ainda por apurar sairão dos grupos da terceira fase de qualificação, que se realiza entre 30 de junho e três de julho, sendo que o vencedor do grupo J e o segundo do grupo I vão integrar o agrupamento de Portugal na fase final do Europeu.

O Campeonato da Europa de voleibol de sub-20 vai decorrer de 17 a 25 de setembro, em Vasto e Montesilvano.

Constituição dos grupos da fase final:

Grupo 1: Itália (organizador), Polónia, Sérvia, Eslováquia, 1.º do grupo I (3.ª fase) e 2.º do grupo J (3.ª fase).

Grupo 2: Bélgica, República Checa, Portugal, Bulgária, 1.º do grupo J (3.ª fase) e 2.º do grupo I (3.ª fase).

Terceira fase de qualificação (30 de junho a três de julho):

Grupo I: Grécia (anfitrião), França, Alemanha e Suécia.

Grupo J: Eslovénia (anfitrião), Finlândia, Espanha e Países Baixos.