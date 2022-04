Polónia e Eslovénia vão acolher Mundial'2022 de voleibol em vez da Rússia

A equipa russa foi declarada inelegível para participar em todos os eventos internacionais e continentais até novo aviso.

Polónia e Eslovénia vão acolher o Mundial'2022 de voleibol masculino, cuja organização foi retirada à Rússia, face à ofensiva militar na Ucrânia, que irá substituir os russos na competição, anunciou esta sexta-feira a Federação internacional da modalidade (FIVB).

"A FIVB e o Volleyball World anunciaram que a Polónia e a Eslovénia sediarão o campeonato Mundial masculino de Voleibol da FIVB 2022, com outros países europeus, que se vão juntar mais tarde, depois da organização do evento ter sido retirada à Rússia, devido à guerra na Ucrânia", pode ler-se na nota divulgada no sítio oficial do organismo.

De acordo com os regulamentos da FIVB, e uma vez que polacos e eslovenos já estão apurados para o torneio, os ucranianos foram convidados para substituírem os russos, tendo em conta que é a equipa mais próxima e mais bem classificada no "ranking" mundial.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.