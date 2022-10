Pinto da Costa: "Quem tem valor e está de alma e coração, volta a vencer ainda mais"

Equipa de voleibol da AJM/FC Porto entregou troféu da Supertaça ao Museu.

A equipa de voleibol feminino da AJM FC/Porto entregou na manhã desta segunda-feira o troféu da Supertaça, conquistada na passada quarta-feira perante o Leixões, num jogo a cinco sets (3-2) e já depois de a equipa adversária ter desperdiçado vários pontos de jogo no quarto parcial, no Museu.

Pinto da Costa mostrou "toda a satisfação" na continuação da parceria, destacou "número de triunfou incomparavelmente superior ao das derrotas" e afirmou que a derrota de ontem, domingo, na ronda inaugural do campeonato (0-3 na receção ao Porto Vólei), será "a mãe de muitas, muitas vitórias".

"Queria manifestar a minha alegria de por estar aqui novamente no Museu a receber um troféu. Está ali fixado um número de 2000 e tal troféus que o FC Porto conquistou nas modalidades, mas há sempre lugar para mais um e há no meu coração um lugar especial para haver um da secção de voleibol. Fizemos uma parceria com o professor José Moreira para seguirmos esta luta, ele foi o melhor jogador de voleibol de todos os tempos do FC Porto e tenho toda a satisfação em mantermos esta parceria", começou por dizer.

Leia também Braga Donos do PSG adquirem parte das ações da SAD do Braga Qatar Sports Investments, que detém o PSG, assinou um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social.

"O mérito é de quem cumpre no campo os sonhos dos que os idealizam, por isso é das jogadoras e dos treinadores. Parecia fácil, depois difícil e ate impossível, mas o impossível só demora mais tempo. Demorou cinco sets, mas a taça está aqui. No voleibol, como no basquetebol, não pode haver empates e, felizmente, o número de vitórias é incomparavelmente superior ao das derrotas", continuou, antes de concluir, confiante:

"As derrotas servem para se ver a categoria das pessoas. Quem tem valor e está de alma e coração, volta a vencer ainda mais. Conhecendo o vosso caráter, a vossa competência e vontade de vencer, a derrota de ontem vai ser a mãe de muitas, muitas vitórias. Tenho muito orgulho no grupo que temos, desejo que sejam muito felizes e que tenham o FC Porto no coração."