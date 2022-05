Pinto da Costa: "No FC Porto nada é impossível. Esta taça tem um significado especial"

Declarações do presidente do FC Porto no Museu do clube, onde foi entregue o troféu referente ao bicampeonato feminino de voleibol.

Pinto da Costa destacou esta terça-feira o bicampeonato de voleibol feminino alcançado pela AJM /FC Porto, depois do triunfo no quinto jogo da final, com o Leixões, no passado domingo.

"Quero congratular-vos, mais uma vez, por este título conquistado. Foi muito difícil, mas muitas de vós são testemunhas de que eu acreditei sempre. Nunca tive a mínima dúvida e foi esse acreditar sempre que veio mostrar que, no FC Porto, nada é impossível. A vitória foi em cima da meta, mas são essas as que sabem melhor e foram das mais justas que tivemos", afirmou o líder dos dragões no Museu do clube, onde foi entregue o troféu.

"Quero felicitar todos, o professor José Moreira que é nosso parceiro, os diretores, o nosso treinador, que teve um trabalho de continuidade e de grande perseverança que nos levou à vitória e às jogadoras, que são quem concretiza os sonhos de todos nós dentro do campo. Foram fantásticas, conseguiram encher um pavilhão, como nos grandes momentos do FC Porto, e ficam todas na história do clube. Foi uma grande vitória, esta taça tem um grande significado para todos nós e para mim de um modo muito especial, porque tenho por todas vós uma grande admiração e uma grande estima. Muito obrigado e muitos parabéns", completou Pinto da Costa.