Pinto da Costa e o título da AJM/FC Porto: "O espírito deste clube é sempre o de vencer"

A AJM/FC Porto revalidou o título nacional de voleibol feminino, ao vencer o Leixões no quinto jogo da final, por 3-1.

Sobre o jogo: "Foi uma vitória indiscutível. Temos atletas fantásticas, que superaram lesões e muitos problemas, para aqui dizerem presente. Tenho muito orgulho nelas."

Os títulos: "Disse na festa dos 40 anos de presidência que não vivíamos dos títulos do passado. Ontem festejamos o do futebol, este é o segundo desde esse dia. O espírito deste clube é sempre o de vencer."

Adeptos: "Este foi um êxito fantástico. O público mostra que gosta do voleibol feminino. Foi muito importante e destaco a ajuda da claque do Coletivo. Agradeço a todos os que permitiram aumentar a coleção do FC Porto com mais um título."

A parceria: "A parceria com a AJM tem-nos deixado muito felizes e o FC Porto sente-se orgulhoso do que temos feito. Espero que este título seja o segundo de muitos."