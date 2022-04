Pinto da Costa assiste ao AJM/FC Porto-Leixões e recebeu aplauso especial

No dia em que comemora 40 anos desde que assumiu a presidência do FC Porto, Pinto da Costa assiste ao jogo de voleibol feminino entre a AJM/FC Porto e o Leixões.

No segundo jogo da final de voleibol feminino, a Academia José Moreira/FC Porto recebe o Leixões e Pinto da Costa está a assistir à partida, no Dragão Arena. Antes do início da partida, todo o pavilhão aplaudiu fortemente o dirigente, que este sábado comemora 40 anos desde que assumiu a presidência dos dragões.

No primeiro jogo da final, a vitória sorriu ao clube azul e branco, por 3-0.