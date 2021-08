Passou pela formação do Benfica e agora reforça o voleibol do Sporting

Kelton Tavares com a camisola do Sporting

Kelton Tavares tem 22 anos e vai representar os leões.

O voleibolista cabo-verdiano Kelton Tavares, de 22 anos, é reforço do Sporting, informou este sábado o clube lisboeta no seu sítio oficial na internet, com o jogador a chegar aos leões proveniente do CV Oeiras.

"Kelton Tavares é reforço da equipa principal de voleibol do Sporting Clube de Portugal. O jogador de 22 anos chega a Alvalade depois de representar o CV Oeiras", informa o clube na sua página.

O central, que chegou a representar o Benfica durante três épocas, ao nível da formação, disse estar feliz e ansioso por começar a trabalhar com a equipa 'leonina'.

"Estou ansioso para começar e sinto-me pronto para encarar este desafio. Trago muita vontade de vencer, aprender e evoluir, assim como de dar o máximo contributo para a equipa", disse Kelton Tavares, citado pelo clube.