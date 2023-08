Pablo Natan renova com o Benfica

Pablo Natan com o vice-presidente das modalidades Fernando Tavares

Zona 4 brasileiro vai para a terceira temporada consecutiva na Luz

Brasileiro de 25 anos, Pablo Natan renovou esta sexta-feira com a equipa de voleibol do Benfica, indo cumprir a terceira temporada às ordens do conterrâneo Marcel Matz.

"Estou muito feliz por renovar, fui muito bem acolhido no Benfica. Os adeptos podem esperar o habitual... Vamos lutar pelos títulos e por vitórias, para trazer muita alegria para o clube", disse Natan à BTV.

"Sem dúvida que jogar na Liga dos Campeões é um sonho, algo que sempre quis. Tive essa oportunidade em França e no Benfica. Agora, sonho com a seleção nacional e continuar a ganhar títulos com o Benfica", disse ainda o atleta de 1,95 metros