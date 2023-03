Outra vez. Benfica vence Sporting e está na final da Taça de Portugal

O Benfica vai tentar no domingo defender o troféu de que é detentor

O Benfica venceu o Sporting por 3-0 em Viana do Castelo, na meia-final da Taça de Portugal masculina de voleibol, e avançou para a final, após manter o domínio ante o rival no dérbi de Lisboa.

O Benfica vai tentar no domingo defender o troféu de que é detentor após "despachar" os rivais por 25-20, 25-22 e 25-19, num jogo em que estiveram quase sempre por cima e conseguiram "segurar" a tentativa de resposta, levando de vencida mais um dérbi.

O acerto no bloco e uma capacidade de gestão de jogo superior permitiram aos detentores do troféu, mais experientes, chegar a nova final, ante um Sporting que pareceu desconfortável no serviço e junto à rede.

Sem vencerem os "encarnados" desde a final da Taça de 2020/21, há quase dois anos, os "leões" entraram melhor no primeiro "set", com 3-0, mas acabaram por ceder lugar à toada dominante da partida - um conjunto liderado por Marcel Matz a impor ritmo e os comandados de João Coelho a correr atrás do prejuízo.

Depois de "fechar" o primeiro parcial em 25-20, o Benfica entrou melhor e chegou aos 11-6 sem grande dificuldade, mostrando bons ataques na zona central e nas zonas exteriores enquanto "acertava" o bloco, ainda que os "verde e brancos" tenham empatado a 15.

Um "forcing" final permitiu-lhes vencer por 25-22, abrindo um terceiro "set" em que o cubano José Masso teve a companhia de Josué López, até aqui "guardado" para tentar recuperar, mas as "águias" souberam manter-se firmes.

Igualdades sucessivas a 15, 16, 17, 18 e 19 ilustram o quão equilibrado foi grande parte do "set" decisivo, que pendeu para o Benfica quando chegou aos dois pontos de diferença (21-19), sem qualquer resposta de um Sporting já "desligado".

Os 14 pontos de Masso não chegaram para ajudar a sua equipa, enquanto Raphael Oliveira foi o melhor anotador da partida, com 15, elevando o Benfica no momento ofensivo, conseguindo três desses pontos no bloco (só Tiago Violas, também benfiquista, conseguiu quatro).

Os "encarnados", que procuram o segundo título seguido e a 20.ª Taça de Portugal do seu palmarés, aguardam agora o rival da final, agendada para as 17:00 de domingo, no Centro Cultural de Viana do Castelo, com Fonte do Bastardo, que só voou hoje da Terceira para o continente, devido ao mau tempo, a medir forças com o Castêlo da Maia.

A outra meia-final está agendada para hoje, no Pavilhão Municipal José Natário, para as 22h30.

Jogo realizado no Centro Cultural de Viana do Castelo, em Viana do Castelo.

Sporting - Benfica, 0-3

Parciais: 20-25 (28 minutos), 22-25 (29) e 19-25 (28).

Sob a arbitragem de Nuno Teixeira e Vítor Gonçalves, as equipas alinharam:

- Sporting: Toms Svans, Tiago Barth, José Masso, Pedro Cardoso, Thiago Gelinski e Brian Melgarejo. Jogaram ainda: João Simões (líbero 1), Gil Meireles (líbero 2), Gabriel Bertolini, José Jardim, Joaquin Gallego, Kelton Tavares e Josué López.

Treinador: João Coelho.

- Benfica: Thales Falcão, Tiago Violas, Raphael Oliveira, Hugo Gaspar, André Aleixo e Ivo Casas (líbero 1). Jogaram ainda: Peter Wohlfahrtstatter, Aaro Nikula e Bernardo Westermann.

Treinador: Marcel Matz.