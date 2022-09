Oposto finlandês prolonga ligação com o voleibol do Benfica

Aaro Nikula segue para a segunda temporada ao serviço do emblema encarnado.

O oposto finlandês Aaro Nikula vai continuar a representar o voleibol do Benfica, anunciou esta quinta-feira o emblema encarnado. O jogador segue para a segunda temporada ao serviço das "águias".

"Adoro estar aqui. Foi um bom ano, ganhámos todas as competições internas. Fizemos bons jogos e agora é olhar para a frente. Estou no sítio certo para evoluir. Esperamos ganhar tudo novamente. A nível individual espero jogar mais e acho que vai ser uma temporada excelente", afirmou em declarações aos meios de comunicação oficiais do clube.