Oposto do Barcelona reforça a Académica de Espinho

Caio da Silva é o terceiro reforço brasileiro da equipa de Alexandre Afonso.

Caio da Silva, oposto brasileiro que representava o Barcelona, é o mais recente reforço da Académica de Espinho.

A equipa recém-promovida à I Divisão e que contará com o distribuidor Miguel Maia como grande figura do plantel liderado por Alexandre Afonso anunciou a contratação do jogador brasileiro de 29 anos e 2,04 metros que já atuou no campeonato italiano, ao serviço do Pallavolo Matera.

Plantel atual 2021/2022

Treinador: Alexandre Afonso

Adjuntos Bruno Fonseca e Ricardo Teixeira

Distribuidores

Miguel Maia (ex-Sporting), Guilherme Maia e Bruno Gonçalves

Opostos

Filipe Leite e Caio da Silva (ex-FC Barcelona, Espanha)

Zona 4

João Simões (ex- Espinho), Daniel Monteito, Bernardo Oliveira, José Rojas (ex-Sporting)

Centrais

Robert Araújo (ex-Unimed/Aero, Brasil), Kaio Timbó (ex-Volei Futuro, Brasil)



Líberos

Hugo Ribeiro (ex-Esmoriz)