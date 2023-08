Oficial: Miguel Coelho é o treinador do voleibol feminino do FC Porto

Antigo treinador do Leixões assume o comando da equipa azul e branca

Agora sim, é oficial. Miguel Coelho, ex-Leixões, é o treinador da equipa de voleibol feminino do FC Porto, algo que O JOGO havia anunciado em tempo oportuno. O treinador de 35 anos é assim o escolhido para comandar o projeto a solo dos "dragões", que deixam esta temporada a parceria com a Academia José Moreira (AJM).

Miguel Coelho, que esteve quatro temporadas à frente do Leixões, tendo conquistado duas Taças de Portugal (2020/21 e 2021/22), leva consigo os dois treinadores adjuntos, Ana Gracinda e Manuel Loureiro, e duas jogadoras internacionais portuguesas, Gabriela Coelho, zona 4, e Maria Reis Lopes, que no Leixões desempenhava funções de oposta. As duas eram figuras chave na formação de Matosinhos.

No plantel, sabe O JOGO, contará ainda com Eliana Durão (ex-Benfica), Kyra Holt, Victoria Alves e Joana Resende. As três últimas representaram a AJM/FC Porto na temporada passada.