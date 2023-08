Oficial: Hugo Silva é o sucessor de Miguel Coelho no comando do voleibol feminino do Leixões

Hugo Silva, treinador do voleibol feminino do Leixões

Treinador estava afastado do voleibol há alguns anos

Hugo Silva, tal como O JOGO anunciou em tempo oportuno, vai ser o novo treinador do voleibol feminino do Leixões, anunciou esta segunda-feira o clube matosinhense.

O treinador sucede assim a Miguel Coelho, que rumou ao FC Porto, e, na sua equipa técnica, vai contar com Maria Freitas e Filipe Braga como treinadores adjuntos, José Matos como fisioterapeuta, Pedro Carvalho como nutricionista, Diogo Marques como preparador físico e Diogo Botto como scouter.

O técnico, que tem o mesmo nome do atual selecionador feminino, estava afastado do voleibol há alguns anos, tendo a sua última experiência sido ao serviço do FAC (Famalicense Atlético Clube), em 2016/17, tendo depois estado ligado ao hóquei em patins. Além do Famalicense, Hugo Silva teve passagens por Vilacondense e Sporting de Espinho, todas no voleibol masculino.

"Sinto o meu regresso de forma muito emocionada e feliz. Voltar a servir o Leixões é um privilégio. Quero contribuir para continuar a fazer parte da história do nosso centenário clube. Avizinham-se tempos duros, com rivais muito difíceis, mas com muito trabalho e com o apoio incondicional dos nossos ferrenhos adeptos tudo pode ser possível. Vamos lutar pelo Leixões até à última gota do nosso suor", afirmou em declarações aos meios de comunicação oficiais do clube.

No plantel, Hugo Silva irá contar com Ana Figueiras e Fabiola Gomes, que regressam ao clube, bem como com Marlene Pereira, que vai reforçar as "Sereias do Mar". A capitã Juliana Antunes, a líbero Beatriz Basto e a central Carina Moura continuam na formação matosinhense e também estarão sob as ordens do treinador.