Oficial: do Sporting para o Minho, Bárbara Gomes reforça o Vitória

Tal como O JOGO havia anunciado, internacional portuguesa é reforço para Hélder Andrade

Bárbara Gomes é reforço do voleibol feminino do Vitória de Guimarães, tal como O JOGO já havia anunciado, confirmou no domingo o emblema minhoto.

A zona 4 internacional portuguesa deixa assim o Sporting para ser opção na equipa comandada por Hélder Andrade. De recordar que o Vitória já havia anunciado as continuidades de Jéssica Carriel (zona 4), Florencia Georgi (central), Tânia Oliveira (oposta) e Maria Carlos e Raquel Moreno (líberos).

Célia Almeida (ex-Sp. Espinho), recorde-se, também vai reforçar o clube de Guimarães.