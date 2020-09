Redação com Lusa

Declarações de Rui Moreira, treinador do ​​​​​​​AJM FC Porto, após a conquista da Supertaça feminina de voleibol.

Segredo da vitória: "O segredo desta vitória foram as condições que o clube nos proporcionou para nos apresentarmos aqui nesta forma, porque vivemos num período especial em que é difícil treinar".

Trabalho: "Já vamos com nove semanas de trabalho e temos as nossas estrangeiras cá desde o primeiro dia e muitos clubes estão em dificuldades. Tivemos algumas lesões e o nosso departamento médico fez um trabalho espetacular para as recuperar".

Porto Vólei: "Esperava que o Porto Vólei fizesse aquilo que fez taticamente. A questão era nossa capacidade de contrariar a equipa adversária e com que consistência. Acho que fomos capazes e fomos consistentes".

Resto do ano: "Se vai ser assim o ano todo com toda a gente não creio. Foi um jogo, um momento de decisão. Estamos a aqui para a jogar o campeonato".

Resultado: "Com estes parciais, é impossível não dar o mérito e os parabéns às jogadoras, que no fundo são as artistas. Foi uma vitória justa."