"O Benfica é como todas as equipas com maior investimento, montadas para vencer"

Dérbi entre Benfica e Sporting na Taça de Portugal de voleibol promete "emoções fortes".

O detentor da Taça de Portugal masculina de voleibol, o Benfica, defronta no sábado o Sporting, em Viana do Castelo, num dérbi pela final que promete "emoções fortes" e equilíbrio, disseram esta sexta-feira os treinadores das duas equipas.

"[Será] um dérbi de emoções fortes. Que possa ser um pavilhão esgotado, com grandes espetáculos. A nossa ambição é chegar à final para discutir a prova. Mesmo para quem chega em maus momentos, em jogos a eliminar, em campos neutros, conta o momento e a inspiração. Não vamos contar na subida de forma e confiar que chega para bater o detentor do troféu. É um dérbi", explicou o treinador dos leões, João Coelho.

O técnico dos verde e brancos assumiu a ambição de desafiar as águias em conferência de imprensa que juntou treinadores e capitães das quatro equipas que, no sábado, disputam as meias-finais, seguindo-se a final de domingo: de um lado, Benfica e Sporting, pelas 18h00, e, do outro, Castêlo da Maia e Fonte do Bastardo.

Este jogo está para já marcado para as 15h00, mas deverá ser adiado uma vez que os açorianos ainda não conseguiram voo para sair da ilha Terceira, devido ao mau tempo.

A prova, de resto, é encarada pelo técnico dos encarnados, Marcel Matz, como parte de uma "trajetória final" que engloba também "a reta final do campeonato, um objetivo de todas as equipas" e com três das quatro envolvidas na decisão, à exceção do Castêlo.

"Vamos centrar-nos nestes jogos, [estar] muito fortes e concentrados, com muita vontade de ganhar. Quem conseguir jogar melhor, vai sair com a vitória. As quatro equipas aqui têm condições para vencer a meia-final", analisou.

Thiago Gelinski, capitão da formação leonina, que procura o quinto título da Taça da sua história, garantiu que o plantel que lidera quer "voltar a fazer o melhor e conseguir um resultado diferente do ano passado".

Foi no mesmo pavilhão, no Centro Cultural de Viana do Castelo, e também nas meias-finais, que o Benfica venceu por 3-1 o Sporting, avançando para uma final em que bateu, depois, a Fonte do Bastardo, para em 2021/22 erguer o 19.º título, que coloca as "águias" destacadas no topo do historial de vencedores.

"O Benfica é como todas as equipas com maior investimento, montadas para vencer. Mas isso conquista-se a cada dia. Amanhã [sábado], é um novo jogo, uma nova história. Não existe favoritismo nesta reta final da temporada", garantiu Marcel Matz.

Também o capitão Hugo Gaspar, veterano de 40 anos e protagonista de muitas conquistas dos encarnados, lembrou como este é "aquele jogo que todos gostam de ver", no qual "quem se apresentar melhor, vencerá".

"Queremos ser nós e reconquistar esta Taça. [...] Já perdemos uma Supertaça este ano, mas queremos manter uma hegemonia no voleibol. Se a temos, é porque temos demonstrado dentro do pavilhão. Tanto Benfica como Sporting investem para ganhar títulos. A pressão está dos dois lados", analisou.

Benfica e Sporting defrontam-se pelas 18:00 de sábado por um lugar na final da Taça de Portugal masculina de voleibol.