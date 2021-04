"No primeiro jogo, acho que já ganhámos em função do erro deles"

Declarações de Marcel Matz (treinador do Benfica) após o jogo Fonte do Bastardo-Benfica (0-3), o segundo da final do play-off do Campeonato Nacional de voleibol, realizado no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória:

Sobre o jogo: "Eu gostei do jogo. Eles jogaram bem. Acho que conseguimos trabalhar certo e jogar em cima de alguns jogadores que têm algum tipo de deficiência. Soubemos explorar isso. Normalmente, facilita, quando se consegue trabalhar bem. Eles jogaram bem, estão de parabéns. Agora falta mais um jogo ainda."

No jogo lá, no primeiro set, acho que já ganhámos em função do erro deles. Agora temos de nos preparar e continuar neste nível. Com o play-off a dois a zero, mas continuar neste nível e prepararmo-nos para uma possível mudança da formação do lado de lá para o terceiro jogo. Mas eu estou feliz com o desempenho da equipa".