Declarações de Miguel Coelho, treinador leixonense, após o AJM/FC Porto - Leixões (3-2), da Supertaça feminina de voleibol, disputado hoje no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Chave da final: "O nosso problema foi não fechar o quarto set. Tivemos a Supertaça na mão e deixámo-la fugir num ou noutro pormenor. Custa muito, porque acho que ninguém tem dúvidas de que o Leixões seria o mais justo vencedor desta Supertaça. Tivemos muito pouco tempo de preparação dado o calendário das seleções e acho que esta data da Supertaça é a única coisa negativa, porque poderia e deveria ter sido bem mais à frente".

Adversário: "O adversário mudou um bocadinho a equipa inicial e, depois de ganhar rotinas, acabou por apresentar um nível físico diferente, principalmente no ataque, e nós não conseguimos sair tão bem no ataque a meio e no final do quarto set, e isso fez diferença".

Espírito da equipa: "Saio daqui muito triste. Tivemos muito pouco tempo de preparação. Com o grupo completo temos dois dias, pois a Melissa Paez chegou no domingo, e com as jogadoras da Seleção Nacional tivemos duas semanas antes desta Supertaça. Numa pré-época, isto não é aceitável".