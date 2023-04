Declarações de Nuno Abrantes, treinador da Fonte do Bastardo, após a derrota por 3-0 com o Benfica, na Luz, no terceiro da final do play-off do apuramento de campeão nacional de voleibol

Falta de humildade: "Demorámos a entrar no jogo. Não fomos humildes o suficiente para vestir o fato de macaco e trabalharmos todos juntos. Cometemos muitos erros não forçados, tivemos pressa em resolver os pontos, perante uma equipa muito completa como o Benfica. Hoje sofremos esta situação."

Fator casa: "Jogar em casa é sempre um bom fator. Não temos muito tempo para nos lamentarmos com o jogo de hoje. Temos de analisar a frio o que aconteceu, para preparar outra mentalidade e qualidade para o jogo quarta-feira."

Solidariedade e força mental: "Espero nesse jogo ter solidariedade em todas as bolas, servir melhor e estar melhor no ataque. Tentar fazer com que o Benfica entre nesses erros não forçados. Temos de ter força mental para ganhar ao Benfica."