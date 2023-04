"Não é normal uma remontada contra Sporting ou Benfica num tão curto espaço de tempo"

Declarações de Nuno Abrantes, treinador do Fonte do Bastardo, após a vitória em casa frente ao Benfica, por 3-2, no primeiro encontro da final do campeonato nacional de voleibol.

Vitória: "É algo que nos caracteriza, esta alma, esta entrega e o coração que eles têm, especialmente em momentos em que estão quase encostados à parede. Têm uma capacidade de superação muito grande e as coisas acabaram por nos fluir, muito fruto disso. O público incrível que cá esteve hoje ajudou, foi um ambiente fantástico. O jogo foi muito bom. No segundo set, nós não soubemos lidar com uma ou outra situação e entregámos um bocadinho. O Benfica esteve muito mais consistente ao longo do jogo todo. Nós entrámos muito fortes no primeiro set, o Benfica conseguiu aguentar e na parte final acabou por virar. O segundo set foi um bocadinho a ressaca disso, mas o jogo foi muito bem disputado. Como esperávamos, houve muita agressividade de serviço e isso foi ajudando a materializar os sets para um lado ou outro. Estivemos muito bem, fomos cumprindo o que tínhamos previsto. Os jogadores estão de parabéns, mais uma vez. Não é normal uma remontada contra o Sporting ou contra o Benfica, num tão curto espaço de tempo, mas é mesmo a identidade e o caráter dos jogadores e estamos aqui para a luta".

Segundo jogo: "Acreditamos que é possível vencer na Luz, será difícil, temos de fazer um jogo perfeito, mas vamo-nos preparar para isso".