"Não chega só achar que estar num clube com o Sporting nos garante um favoritismo"

Declarações após o jogo Sporting - Fonte do Bastardo (2-3) da segunda mão dos quartos de final da Taça Challenge de voleibol.

João Coelho (treinador do Sporting): "Voltámos e entrar em falso. Perdemos o primeiro set e ficámos sem qualquer margem para forçar o erro do adversário, que é uma equipa madura e que sabe jogar muito bem para encontrar a melhor solução.

Fomos um pouco atrás do prejuízo, mas já tarde. No quarto set pagámos caro a consistência do adversário e a nossa alternância no marcador.

Tivemos muitas dificuldades em sermos fluidos em algumas zonas do campo. Até estivemos bem no bloco, mas foi insuficiente. O adversário foi superior nas duas mãos, temos de admitir que estamos por baixo e que temos de trabalhar muito. Não chega só achar que estar num clube destes nos garante um favoritismo. Não é assim. É necessário prová-lo dentro do campo."