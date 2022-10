Mundial de voleibol feminino: Japão e China nos quartos de final

Venceram este domingo os Países Baixos (3-0) e a Bélgica (3-0), respetivamente.

As seleções femininas de voleibol do Japão e da China venceram este domingo os Países Baixos (3-0) e a Bélgica (3-0), respetivamente, e qualificaram-se para os quartos de final do Mundial, a decorrer na Polónia e nos Países Baixos.

No fecho do Grupo E da segunda fase da prova, o Japão venceu a seleção anfitriã neerlandesa por 3-0, pelos parciais de 25-23, 25-23 e 25-21, e vai defrontar terça-feira nos quartos de final o Brasil, em Apeldoorn, nos Países Baixos.

A China venceu a Bélgica também por 3-0, pelos parciais de 25-18, 25-18 e 27-25, e vai defrontar nos quartos de final a Itália, campeã europeia e vice campeã mundial, também na terça-feira e no mesmo local.

Os outros dois jogos dos quartos de final do Mundial já estavam definidos desde sábado, com a campeã em título Sérvia a defrontar a anfitriã Polónia e os Estados Unidos a Turquia, também na terça-feira, na cidade polaca de Gliwice.

Os vencedores dos jogos Sérvia-Polónia e EUA-Turquia encontram-se na meia-final de quarta-feira, em Gliwice, e os dos encontros Itália-China e Brasil-Japão marcam presença na de quinta-feira, em Apeldoorn. A final decorre sábado, em Apeldoorn.

As seleções teoricamente mais fortes à partida para o Mundial de 2022, com exceção da dos Países Baixos, uma das anfitriãs, que defendia o quarto lugar no Mundial2018 e o quarto no Europeu2021, garantiram a presença nos quartos de final.

São os casos da Sérvia, campeã mundial e "vice" europeia, da Itália, campeã europeia e vice mundial, dos Estados Unidos, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e campeão mundial em 2014, Brasil, medalha de prata no Japão, e China, medalha de bronze no último Mundial.