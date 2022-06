Miguel Maia treinador da Académica de Espinho: "Sei da responsabilidade do cargo"

Redação com Lusa

O voleibolista Miguel Maia considerou ser "um orgulho e uma felicidade" assumir o comando técnico da Académica de Espinho, mostrando-se empenhado em continuar a "desenvolver o bom trabalho" da equipa técnica anterior.

"Sei da responsabilidade do cargo, pela história do clube, pela ligação que tenho à cidade e à instituição, mas, também, por pegar numa equipa que teve resultados fantásticos nos últimos dois anos, fruto do trabalho desenvolvido pela equipa técnica anterior", escreveu Miguel Maia, na sua página na rede social Facebook.

Aos 51 anos, o mais bem-sucedido e titulado voleibolista português, garante estar empenhado em ajudar o clube a "desenvolver um bom trabalho, a praticar um bom voleibol e a cativar cada vez mais jovens a praticar a modalidade, a ter ambição em chegar aos seniores".

Maia regressou à Académica de Espinho na época passada ainda como jogador, clube onde começou a dar os primeiros toques em 1977 e conquistou os primeiros títulos, da segunda divisão em 1987/88 e da primeira em 1989/90.

O novo treinador deixou ainda uma garantia: "Haverá sempre lugar para os talentos da nossa formação, e a encherem o pavilhão".

A Académica de Espinho anunciou na quarta-feira a contratação do novo treinador, definindo-a como "uma aposta na solidificação do clube na primeira divisão, com o objetivo de integrar ainda mais jovens da formação na equipa de seniores".

"Acreditamos que o Miguel é a pessoa indicada para transmitir os valores do clube às novas gerações e que com a sua competência técnica, poderá levar a equipa a novos patamares de rendimento", referiu o clube no Facebook, indicando que a nova equipa técnica terá como adjuntos Ricardo Teixeira e Tiago Silva e Eduardo Pina como preparador físico.

Ao longo de 33 anos a competir ao mais alto nível, Miguel Maia conquistou 16 campeonatos nacionais da primeira divisão, 10 Taças de Portugal, seis Supertaças e uma taça europeia com o Sporting de Espinho (Top Teams Cup), ao que soma oito títulos no voleibol de praia e a presença em 162 etapas do Circuito Mundial.

Ao lado de João Brenha conseguiu dois quartos lugares no voleibol de praia dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e Sydney, em 2000.