Miguel Maia termina carreira de voleibolista aos 52 anos

Despediu-se a jogar na Associação Académica de Espinho.

Miguel Maia anunciou esta terça-feira que colocou um ponto final na carreira de voleibolista. Aos 52 anos, o internacional português despede-se com 36 épocas como profissional.

"Na altura não sabia, mas estas são, e serão, as minhas últimas imagens como atleta de voleibol. Comecei bem cedo, pela mão o do meu pai, diretor na Associação Académica de Espinho à época. O voleibol tratou-me com mais generosidade do que eu jamais teria sonhado e, agora, devo reconhecer quando é hora de encerrar minha carreira competitiva enquanto atleta desta linda modalidade. Tenho tanto para dizer e agradecer nesta hora, que não cabe neste espaço de escrita", escreveu numa publicação nas redes sociais.

Miguel Maia jogou no AA Espinho, Sporting, Sporting de Espinho, Esmoriz e Reima Crema.