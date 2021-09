Miguel Coelho: "Deixa-me chateado porque era um objetivo nosso"

Declarações do treinador Miguel Coelho após a vitória da AJM/FC Porto sobre o Leixões por 3-0, na Supertaça de voleibol feminino, encontro disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso:

Sobre o jogo: "Não servimos tão bem como costumamos fazer, seja no erro e na intensidade da pancada, esse trabalho de serviço que não foi tão bom, levou-nos a que ficássemos pior. Temos uma equipa bloqueadora, mas que não conseguiu meter o bloco dentro do campo. Depois disto, o ataque também foi decisivo, seja no erro ou na gestão da bola alta, não fomos tão bons nestes três fundamentos como costumamos ser."

Os três fundamentos: "Isso levou-nos a que passássemos períodos desconfortáveis a meio dos primeiros dois sets, que depois não conseguimos reverter. O terceiro set foi igual, mas desde o início [a AJM/FC Porto] conseguiu ter um período muito grande de serviço em que nós não conseguimos sair. Nos três fundamentos, serviço, bloco e ataque, não fomos tão bons como costumamos ser e o adversário ficou mais confortável."

A derrota por 3-0: "Não me preocupa. Deixa-nos chateados porque queríamos exibir-nos ao nosso nível e não nos exibimos ao nível que temos diariamente no treino e nos oito jogos que fizemos de preparação. Não me preocupa porque todas as equipas vão render mais a partir de agora, a preparação vai deixar a nossa equipa crescer. Mas deixa-me chateado porque era um objetivo nosso e não conseguimos sair daqui com ele".