Matz explica derrota do Benfica com o Tours: "Falta consistência num nível alto"

Redação com Lusa

Declarações de Marcel Matz, treinador encarnado, após o Benfica-Tours (1-3), partida relativa à terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol.

Derrota: "Nós sabemos que é difícil. Falta consistência num nível alto, o melhor nível de voleibol do mundo. Não vale a pena entrar em detalhes do que isso pode gerar e o que falta para darmos esse passo em frente, mas o Tours é uma equipa que hoje está a disputar uma Liga muito forte, uma das quatro melhores do mundo, e joga a este nível semana a semana".

Apuramento? "O nosso caminho é jogar bem o próximo jogo da Liga dos Campeões. Este é um nível muito difícil, muito alto. Nós não fazemos contas matemáticas, queremos jogar bem em todos os jogos".